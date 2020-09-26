رياح قوية وخلايا رعدية مصحوبة بأمطار مع انخفاض في الحرارة

اخر تحديث : 26/09/2020

رياح

تُعتبر شدة الرياح اليوم السبت 26 سبتمبر 2020، هي العنصر الجوي المتطلب لليقظة، ومن المنتظر ان تتجاوز سرعتها مؤقتا 80 كلم/س قرب السواحل ، بالمرتفعات وبالجنوب حيث ترافقها دواوير رملية محلية.
ويكون الطقس احيانا كثيف السحب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار بالشمال.

وأكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن تحذيراته سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الهيجان بالشمال، شديد الاضطراب إلى هائج بالسواحل الشرقية.
انخفاض ملحوظ متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 19 و25 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 30 و35 ببقية الجهات.


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