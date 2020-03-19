رياح قوية ونشرات تحذيرية للملاحة والصيد البحري

يكون طقس اليوم الخميس 19 مارس 2020، مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب على كامل البلاد.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فقوية من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل الشمالية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية بعد الظهر ومعتدلة من 20 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب بخليج قابس و مضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 17 و 22 درجة وتكون في حدود 16 بالمرتفعات وتصل إلى 25 درجة بأقصى الجنوب.

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