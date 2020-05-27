رياح نشطة مع أمطار متوقعة في ولايتيْن

يتميز طقس اليوم الأربعاء 27 ماي 2020، بنشاط الرياح ووصول سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س بالمناطق الساحلية وبالجنوب حيث ترافقها دواوير رملية محلية، مع تحذيرات بالنسبة للملاحة والصيد البحري تهم منطقة سرات وخليج الحمامات حيث يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب بعد ظهر هذا اليوم.

ومن المنتظر أيضا تكوّن خلايا رعدية بولايتي قفصة والقصرين ترافقها امطار متفرقة وبقية الجهات سحب عامة قليلة.

لا تغيير يستدعي الذكر بالنسبة لدرجات الحرارة وتتراوح القصوى بين 24 و30 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية ، تكون بين 29 و34 ببقية الجهات.

كلمات البحث :أمطار;رياح;طقس