رياض الأطفال والمحاضن تواصل عملها بشكل عادي

أكدت رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال، نبيهة كمون التليلي في تصريح لإذاعة « الجوهرة أف أم » اليوم الأربعاء، أن رياض الأطفال والمحاضن غير معنيين بقرار الغلق وأنهم سيواصلون العمل بنسق عادي.

وأرجعت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة والناطقة باسم وزارة الصحة، نصاف بن علية، قرار الإبقاء على رياض الأطفال إلى أنّ الأولياء سيشتغلون بنظام الفرق، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 جانفي الحالي، وهو ما يستوجب مواصلة عملها، وفق الإجراءات والبروتوكولات الصحية التي تمّ اعتمادها خلال فترة الحجر الصحي الأوّل.

وللتذكير فقد تقرر فرض حجر صحي شامل ابتداءً من يوم غدٍ الخميس 14 جانفي إلى غاية يوم الأحد 17 جانفي 2021.

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