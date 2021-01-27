رياض جراد: قيس سعيّد تعرّض قبل يومين لمحاولة اغتيال عبر ظرف مسموم

أعلن الكرونيكور رياض جراد في قناة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، 27 جانفي 2021، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد تعرض قبل يومين لمحاولة اغتيال عبر ظرف مسموم فارغ به مادة غازية سامة.

وأشار جراد إلى أن محاولة الاغتيال محل بحث وتحقيق حاليا من قبل الأجهزة المختصة.

وأكد جراد بأن الرئيس مستهدف بغض النظر عن كل الانتماءات .

ووفقا لقناة التاسعة، يتم حاليا إجراء اختبار وفرز جميع رسائل البريد الخاص بقصر قرطاج، وفحصها في منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى القصر الرئاسي.

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