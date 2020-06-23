رئيس الحكومة يستقبل نواب كتلة الإصلاح وكتلة تحيا تونس وكتلة المستقبل

استقبل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد ظهر اليوم الثلاثاء 23 جوان 2020، بقصر الحكومة بالقصبة نواب كتل الإصلاح وتحيا تونس والمستقبل بمجلس نواب الشعب.
وتطرق اللقاء إلى الوضع العام بالبلاد على الصعيدين الاجتماعي و الإقتصادي وحصيلة عمل الحكومة في مجابهة التداعيات السلبية لأزمة الكورونا.
وأبرز رئيس الحكومة بأن اللقاء مناسبة للاستماع إلى مقترحات وتصورات المكونات الحزبية والبرلمانية حول الوضع العام و اليات معالجة الملفات الاجتماعية والتنموية على الصعيدين الجهوي والوطني.
وأوضح رئيس الحكومة ان متطلبات الوضع تحتاج اليوم الى مزيد تعزيز الثقة بين مكونات الائتلاف الحاكم وترجمتها الى مشاريع و برامج حكم تجيب على انتظارات الشعب التونسي وترسي تقاليد عمل مشتركة بين الحكومة والبرلمان.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تسريع نسق التشريعات والإصلاحات المتعلقة بالإنقاذ الاقتصادي وبتحسين منظومة الخدمات الإجتماعية ورقمنة الإدارة واستحثاث نسق التنمية والتشغيل بالجهات الداخلية.
وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على أهمية الاستقرار السياسي والإجتماعي خلال الفترة القادمة تماشيا مع الاستحقاقات التي تنتظر البلاد.
كما بين الياس الفخفاخ أن الحوار السياسي والبرلماني والمجتمعي مع كل الأطراف يبقى الأسلوب الأنجع لتجاوز التحديات والصعوبات المطروحة.
كلمات البحث :المستقبل;تحيا تونس;رئيس الحكومة
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