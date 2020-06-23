رئيس الحكومة يستقبل نواب كتلة الإصلاح وكتلة تحيا تونس وكتلة المستقبل

استقبل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد ظهر اليوم الثلاثاء 23 جوان 2020، بقصر الحكومة بالقصبة نواب كتل الإصلاح وتحيا تونس والمستقبل بمجلس نواب الشعب.

وتطرق اللقاء إلى الوضع العام بالبلاد على الصعيدين الاجتماعي و الإقتصادي وحصيلة عمل الحكومة في مجابهة التداعيات السلبية لأزمة الكورونا.

وأبرز رئيس الحكومة بأن اللقاء مناسبة للاستماع إلى مقترحات وتصورات المكونات الحزبية والبرلمانية حول الوضع العام و اليات معالجة الملفات الاجتماعية والتنموية على الصعيدين الجهوي والوطني.

وأوضح رئيس الحكومة ان متطلبات الوضع تحتاج اليوم الى مزيد تعزيز الثقة بين مكونات الائتلاف الحاكم وترجمتها الى مشاريع و برامج حكم تجيب على انتظارات الشعب التونسي وترسي تقاليد عمل مشتركة بين الحكومة والبرلمان.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تسريع نسق التشريعات والإصلاحات المتعلقة بالإنقاذ الاقتصادي وبتحسين منظومة الخدمات الإجتماعية ورقمنة الإدارة واستحثاث نسق التنمية والتشغيل بالجهات الداخلية.

وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على أهمية الاستقرار السياسي والإجتماعي خلال الفترة القادمة تماشيا مع الاستحقاقات التي تنتظر البلاد.

كما بين الياس الفخفاخ أن الحوار السياسي والبرلماني والمجتمعي مع كل الأطراف يبقى الأسلوب الأنجع لتجاوز التحديات والصعوبات المطروحة.

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