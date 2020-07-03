رئيس الحكومة يلتقي رؤساء أحزاب وكتل الإئتلاف الحكومي

استقبل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد ظهر اليوم الجمعة 03 جويلية 2020، بقصر الحكومة بالقصبة رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانيّة المكونة للإئتلاف الحكومي.

وحضر اللقاء كل من رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب نور الدين البحيري والأمين العام للتيار الديمقراطي محمد عبّو والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ورئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد ورئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي.

وتناول المجتمعون الوضع العام بالبلاد وجملة التحديات والرهانات المطروحة خلال مرحلة ما بعد ازمة الكورونا وسبل معالجة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد رئيس الحكومة أن المرحلة الحالية تقتضي مزيد تعزيز التعاون والتضامن بين مكونات الائتلاف الحاكم لمواجهة متطلبات المرحلة والتعاطي مع استحقاقاتها الاجتماعية والتنموية.

كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة توحيد الجهود وتنسيق المواقف بين كل أطراف الحزام السياسي المكون من الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية الداعمة للحكومة وذلك بهدف الاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم والشروع في الإصلاحات الكبرى والإنقاذ الاقتصادي.

من جهتهم ثمّن الحاضرون حرص رئيس الحكومة على اجراء لقاءات دورية مع مكونات الائتلاف الحاكم والكتل البرلمانية كما أكدوا على ضرورة تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية من ائتلاف حاكم وكتل برلمانية ومختلف المؤسسات السيادية وإرساء تقاليد العمل المشترك بين الجميع قصد دعم قدرة الحكومة ونجاعتها في اتخاذ قرارات تساعد على تجاوز اكراهات الوضع المالي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

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