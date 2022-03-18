ر. م .ع الستاغ: كلفة انتاج الكهرباء أصبحت خيالية و يجب ايجاد توازن مع الفواتير

أكّد الرئيس المدير العام لشركة الستاغ هشام عنان في تصريح لإذاعة موازاييك أف أم اليوم الجمعة، ارتفاع تكلفة الكهرباء في تونس نتيجة الحرب الروسية و ارتفاع اسعار البترول و الغاز على المستوى العالمي، مشددا على ضرورة ايجاد توازن بين الفواتير و كلفة انتاج الكهرباء وهو ملف من انظار وزارة المالية.

وبين عنان بأنه في ظل الوضع الطاقي اليوم خاصة وأن برميل النفط أصبح 130 دولار، فإن ذلك يتطلب تمشي وتشاور بين وزارة الوزارة لإيجاد التوازن المطلوب.

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