زبير التركي: تسجيل 5 وفيات في صفوف المبلغين عن الفساد

أعلن رئيس المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد زبير التركي في حوار مع إذاعة شمس اف ام اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 5 وفيات في صفوف المبلغين عن الفساد من بينهم حالتي وفاة في مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.

وأبرز المتحدث بأن حالات الوفاة هذه كانت جرّاء التنكيل والضغط الكبير الذي مورِس على هؤلاء المُبلغين، مستنكرا بشدة عدم تطبيق القانون المتعلق بحماية المبلغين.

وشدد المتحدث على ضرورة إرجاع هيئة مكافحة الفساد وجعلها تابعة بالنظر لوزارة العدل.

وأشار التركي إلى أن مُبلَّغ عنهم في إطار مكافحة الفساد يقومون بتقديم شكايات وقضايا ضد المُبلِغ ومن ثم إصدار بطاقات إيداع في وقت وجيز.

وأكد رئيس منظمة التنمية ومكافحة الفساد أن حكومة نجلاء بودن نكّلت بالمبلغين عن الفساد، وأحالتهم المبلغين على مجالس التأديب في ضرب للقانون والتشريعات.

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