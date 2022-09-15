زغوان: القبض على شخص من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي

ألقت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش ومصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بزغوان ليلة البارحة، القبض على شخص أصيل الجهة مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل « الإنتماء إلى تنظيم إرهابي » ومحكوم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.

وأضاف المصدر ذاته اليوم الخميس في بلاغ، أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنه

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