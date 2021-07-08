زغوان: تسجيل أول إصابة بالسلالة الهندية

أعلن المدير الجهوي للصحة بزغوان سهيل بالي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن المصالح الصحية تلقت مساء أمس 104 نتيجة إيجابية لتحاليل مخبرية وسريعة اثبتت إصابة أصحابها بالفيروس وذلك من جملة 319 عينة تم رفعها للغرض، بلغ على إثرها إجمالي الإصابات 7762 اصابة منها 1118 حالة نشيطة.

وأشار المتحدث إلى أنه تم ولأول مرة، تسجيل إصابة بالسلالة الهندية بمنطقة الناظور بعد إجراء عملية تقطيع جيني

وأضاف بالي أن نسبة التحاليل الإيجابية تبقى « مرتفعة جدا » رغم تراجعها إلى حدود 32 فاصل 6 بالمائة، واعتبر أن الحجر الشامل المفروض على الجهة منذ 20 جوان الماضي « لم تكن له نتائج إيجابية ولم يحد من التطور الخطير للوباء ».

تجدر الإشارة إلى أن عدد الوفيات بولاية زغوان ارتفع منذ بداية شهر جويلية الجاري، إلى 24 حالة وفاة، وذلك على إثر تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بكل من زغوان والفحص وصواف، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء 276 حالة.

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