زغوان: حجز 3 قطع أثرية

أعلن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني على صفحته بالفايسبوك اليوم الخميس، أنه على إثر توفر معلومات لدى إدارة الاستعلامات و الأبحاث بالعوينة مفادها حيازة أحد من متساكني مدينة زغوان على قطع أثرية، تمكن، يوم 17 نوفمبر 2021، فريق مشترك بين الإدارة المذكورة و فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان من القاء القبض على المعني رفقة شخصين آخرين و حجز 03 قطع أثرية.
وأذنت النيابة العمومية باستشارتها بالاحتفاظ بهم و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
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