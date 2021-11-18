زغوان: حجز 3 قطع أثرية

أعلن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني على صفحته بالفايسبوك اليوم الخميس، أنه على إثر توفر معلومات لدى إدارة الاستعلامات و الأبحاث بالعوينة مفادها حيازة أحد من متساكني مدينة زغوان على قطع أثرية، تمكن، يوم 17 نوفمبر 2021، فريق مشترك بين الإدارة المذكورة و فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان من القاء القبض على المعني رفقة شخصين آخرين و حجز 03 قطع أثرية.

وأذنت النيابة العمومية باستشارتها بالاحتفاظ بهم و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

كلمات البحث :حجز;زغوان;قطع أثرية