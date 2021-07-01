زناد: تلقينا إشعارا من الانتربول بوجود لوبيات فساد تقوم بتجميع الكمامات المستعملة ورسكلتها ثمّ بيعها

أكّد المتحدث باسم الإدارة العامة للديوانة هيثم زناد في حوار على قناة الحوار التونسي مساء اليوم الخميس، أن الديوانة التونسية تلقت إشعارا من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية « الانتربول » تُعلمها فيه بوجود لوبيات فساد تنشط عبر العالم تقوم بتجميع الكمامات المستعملة ورسكلتها وبيعها مجددا إلى الدول.

وقال الزناد إن الديوانة أخذت الإجراءات الاحتياطية اللازمة وتوصلت إلى حل مع مصالح وزارة الصحة التي تكفلت بالتحليل والتثبت كما تم تسخير الإمكانيات الكاملة للحيلولة دون دخول هذه الكمامات إلى تونس.

وأفاد الزناد بأن مصالح الديوانة تعمل بكل مجهوداتها على رفع كل الهبات القادمة من الخارج في أسرع وقت وخاصة المعدات الطبية منها، مشيرا إلى أن شحنة الأكسجين القادمة من الجزائر دخلت حيز العمل في المستشفيات مباشرة عند دخولها إلى أراضي الوطن ولم يقع فيها تعطيل كما تم الترويج له.

وفي تعليقه على دخول الإرهابي الذي مر من المطار دون أن يتم إيقافه، أفاد الزناد بأن هذا الشخص مر من الرواق الأخضر دون أمتعة ولم يكن هناك ما يُثير الشك والريبة عند مروره.

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