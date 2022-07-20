زهير الرّايس يستقيل من إدارة المسرح البلدي

أعلن الممثل زهير الرايس في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الأربعاء، أنه قدّم استقالته من إدارة المسرح البلدي على أن يتخلى عن مهمته رسميا يوم 30 جويلية الجاري.

وكتب الرايس: « قدمت استقالتي من إدارة المسرح بعد تجربة ممتعة دامت 8 سنوات و سأتخلى عن هذه المهمة في 30 جويلية بإذن الله للمسك بمهام أخرى » .

وتوجه الرايس بالشكر بكل من شيخة مدينة تونس سعاد عبد الرحيم والكاتبة العامة لبلدية تونس حفيظة بالخير لأنهما « خدمتا الثقافة بتفان و إخلاص و كانتا متعاونتان » .

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