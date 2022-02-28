زيادة جديدة في أسعار المحروقات

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ مشترك مساء اليوم الاثنين، أنه في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن ميزانية الدولة لسنة 2022، سيتم ابتداء من غرة مارس 2022 على الساعة صفر إجراء تعديل جزئي في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية كما يلي:

*البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2.220 مليم اللتر (أي بزيادة 65 مليم اللتر)

*الغازوال بدون كبريت: 1.915 مليم اللتر (أي بزيادة 55 مليم اللتر)

*الغازوال العادي: 1.705 مليم اللتر (أي بزيادة 50 مليم اللتر)

*البنزين الخالي من الرصاص » الممتاز » : 2360 مليم اللتر ( أي بزيادة 110 مليم اللتر)

*الغازوال بدون كبريت » الممتاز » :2100 مليم اللتر (أي بزيادة 100 مليم اللتر)

ولا يشمل هذا التعديل أسعار قوارير غاز البترول المسال المنزلي وبترول الإنارة المنزلي.

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