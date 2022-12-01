زيادة في تعريفة النقل غير المنتظم

أعلنت وزارة النّقل، في بلاغ لها، اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، أنّه بالتنسيق مع وزارة التجارة وتنميّة الصادرات، تقرّر تعديل تعريفات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص (التاكسي الفردي، سيارات « اللواج »، التاكسي السياحي، النقل الريفي).

وسيتم العمل بهذه التعديلات بداية من تاريخ 15 ديسمبر 2022، طبقا للمقرّرات التالية:

تعريفة النقل العمومي لأشخاص بواسطة سيارات التاكسي الفردي كما يلي:

1- سعر التكفل: 900 مليما

2- سعر مسافة 79 مترا: 46 مليما

3- سعر الانتظار لمدة 18 ثانية: 46 مليما

4- الطرود كبيرة الحجم التي يفوق أحد أبعادها 45 سنتمترا ويفوق وزنها 10 كلغ: 1000 مليما (عن كل قطعة).

تُوظف زيادة قدرها 50% على المبلغ المسجل بالعداد بالنسبة لكل نقل يقع ما بين الساعة التاسعة ليلا والخامسة صباحا.

إذا توزعت مدة السفرة على فترتين يُحتسب سعرها بقياس المدة المقضاة في كل من الفترتين، لا تُوظف هذه الزيادة على تعريفة الطرود .

توظف زيادة قدرها 4 دنانير و500 مليم (4500 مليما) على المبلغ المسجل بالعداد بالنسبة للسفرات التي تنطلق من محطة « التاكسي الفردي » بالمطارات.

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