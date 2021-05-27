زياد العذاري يستقيل من كتلة النهضة

تقدّم النائب بمجلس الشعب زياد العذاري اليوم الخميس، بمطلب استقالته من كتلة حركة النهضة إلى رئيس البرلمان.

وطلب العذاري في مراسلته من رئيس المجلس راشد الغنوشي، إعلان استقالته من الكتلة وتسجيله ضمن النواب المُستقلين غير المنتمين للكتل.

وكان العذاري قد قدّم استقالته من كل المناصب القيادية في حركة النهضة منذ نوفمبر 2019، وهي منصب الأمين العام المكلف بفضاء الحكم ومن المكتب التنفيذي.

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