زيارة غير معلنة لمطار قرطاج لمعاينة احترام البروتوكولات الصحية

أدى الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الصحة محمد الحبيب الكشو ووزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي المكلف بتصريف أعمال وزارة النقل محمد الفاضل كريم، مساء اليوم الأربعاء 22 جويلية 2020، زيارة غير معلنة إلى مطار تونس قرطاج الدولي للإطلاع على حسن سير المراقبة الصحية ومعاينة مدى احترام تطبيق البروتوكولات الصحية من تباعد جسدي وارتداء الكمامات وقيس درجة حرارة الجسم التي تم إقرارها لمنع تسرب فيروس كورونا لبلادنا مع فتح الحدود واستئناف حركة الطيران بين تونس ودول العالم.

وقد تعرف الوزيران بالمناسبة على مستوى جاهزية مختلف مسالك المطار لإستقبال الوافدين والمسافرين وتوفر وسائل الحماية والمستلزمات الضرورية للعاملين به توقيا من فيروس كورونا المستجدّ.

كما أكد الوزيران خلال هذه الزيارة على ضرورة ملازمة اليقظة التامة وتوخي الحذر من قبل الأسلاك العاملة بالمطار أثناء أدائهم لمهامهم وذلك حماية لسلامتهم الصحية وحفاظا على استقرار الحالة الوبائية في البلاد.

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