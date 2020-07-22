زيارة غير معلنة لمطار قرطاج لمعاينة احترام البروتوكولات الصحية

أدى الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الصحة محمد الحبيب الكشو ووزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي المكلف بتصريف أعمال وزارة النقل محمد الفاضل كريم، مساء اليوم الأربعاء 22 جويلية 2020، زيارة غير معلنة إلى مطار تونس قرطاج الدولي للإطلاع على حسن سير المراقبة الصحية ومعاينة مدى احترام تطبيق البروتوكولات الصحية من تباعد جسدي وارتداء الكمامات وقيس درجة حرارة الجسم التي تم إقرارها لمنع تسرب فيروس كورونا لبلادنا مع فتح الحدود واستئناف حركة الطيران بين تونس ودول العالم.
وقد تعرف الوزيران بالمناسبة على مستوى جاهزية مختلف مسالك المطار لإستقبال الوافدين والمسافرين وتوفر وسائل الحماية والمستلزمات الضرورية للعاملين به توقيا من فيروس كورونا المستجدّ.
كما أكد الوزيران خلال هذه الزيارة على ضرورة ملازمة اليقظة التامة وتوخي الحذر من قبل الأسلاك العاملة بالمطار أثناء أدائهم لمهامهم وذلك حماية لسلامتهم الصحية وحفاظا على استقرار الحالة الوبائية في البلاد.
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