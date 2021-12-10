زيارة فجئية لوزير الشؤون الاجتماعية للوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالمنيهلة

قام وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بزيارة تفقد للوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالمنيهلة عشية اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021، رفقة إبراهيم بن إدريس رئيس الهيئة العامة للنهوض الإجتماعي حيث إستمع لمشاغل الموظفين والأعوان وأكد على أهمية خدمة المواطن و احترام القانون، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

وجدد الوزير دعمه المتواصل للأعوان و الموظفين الاخصائيين الاجتماعيين الخط الأول لمقاومة الفقر في البلاد.

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