زيارة مدير الخزينة الفرنسي لتونس: سفارة فرنسا تُوضّح

أصدرت سفارة الجمهورية الفرنسية بتونس اليوم الخميس 3 فيفري 2022، بلاغا توضيحيا بخصوص فحوى زيارة مدير عام الخزينة الفرنسي ايمانيول مولان إلى بلادنا.

وبينت السفارة بأنّ مولان زار تونس يوم 31 جانفي الفارط بدعوة من السلطات التونسية، وكان مرفوقا بميغالي زيزيناي Magali Cesena رئيسة قسم الشؤون الثنائية والدولية للشركات بالخزينة.

وتنخرط الزيارة، حسب بلاغ السفارة الفرنسية، في إطار التبادل المستمر بين فرنسا وتونس.

وقد تطرّقت المحادثات، بشكل حصري، للمسائل الاقتصادية والمالية، وخاصّة دعم فرنسا لتونس في الإصلاحات التي تعتزم تونس إجراءها في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

كلمات البحث :تونس;سفارة فرنسا;مدير الخزينة الفرنسي