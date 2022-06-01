زينب البراهمي: هناك مخطط كامل لمحاولة اختراق حركة النهضة

أعلنت في نقطة صحفية اليوم الأربعاء، عن وثيقة تتحدث عن العمل على التمدد الأفقي داخل حركة النهضة للاستفادة من إمكانياتها والتمدد العمودي داخل الحركة وذلك بالدخول في مفاصلها، مؤكدا وجود مخطط كامل لمحاولة اختراق حركة النهضة.

ووجهت البراهمي الاتهام رسميا ورأسا إلى هيئة الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد بأن لها جهازا سريا تُخبئ فيه الوثائق ، مؤكدة أنه: « لا منطقا ولا قانونا يستقيم الصاق جهاز سري مفترض لحزب هو متضرر منه » .

وبخصوص تحجير السفر عن الغنوشي، أفادت المتحدثة أنه لم يتلق أي إعلام بذلك، وبينت أن اول من نشر الخبر في تدوينة هو شخص مُجنس (في إشارة إلى الصحفي باسل الترجمان).

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