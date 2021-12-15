سائقو شاحنات نقل المحروقات في إضراب لـ3 أيام

ينفذ سائقو شاحنات نقل المحروقات منظورو اتحاد عمال تونس أيام 16 و17 و18 ديسمبر 2021، اضرابا عاما عن العمل تتوقف بموجبه عملية توزيع المحروقات على كامل تراب الجمهورية، وذلك اثر فشل الصلحية المنعقدة يوم أمس الثلاثاء بمقر إدارة النزاعات الشغلية.

وأفاد الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للنقل باتحاد عمال تونس، نوفل العوني، خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد بالعاصمة اليوم الأربعاء، بأن الإضراب العام المزمع تنفيذه جاء على خلفية مطالب مهنية بحتة وفي مقدمتها تفعيل محضر الجلسة الممضى بتاريخ 2 ماي 2019 والذي ينص على تخصيص منحة قيمتها 88 ألف دينار شهريا لإبراز خصوصية نقل المحروقات.

وأوضح انه لم يقع تفعيل المنحة إلى الان، مشددا على وجوب الحصول عليها بمفعولها الرجعي مع تعميمها على كافة أعوان القطاع.

ولاحظ العوني انه في محضر جلسة 2 ماي 2019 تم تخصيص المنحة فقط للسواق والحال أن القطاع يضم عديد الأعوان من إداريين وميكانيكيين.

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