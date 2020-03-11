سابع حالة إصابة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة مستوردة بفيروس كورونا المستجدّ اليوم الاربعاء 11 مارس 2020 لمواطن قادم من مصر، وقد تمّ التأكد من هذه الإصابة بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية والتي أسفرت عن نتيجة واحدة إيجابية.

يُشار إلى أن المصاب السابع هو مواطن تونسي يبلغ من العمر 36 عاما وقد عاد من مصر يوم 1 مارس الجاري.

ويرتفع بذلك عدد الاصابات إلى 7 حالات مؤكدة.

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