سالم الأبيض: الفخفاخ استجاب لمطلبنا في وزارتين ونتفاوض بخصوص وزارات أخرى

أكد النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة الشعب « سالم الأبيض » في تصريح لقناة التاسعة مساء اليوم الجمعة، أن لقاءه صحبة وفد الحركة رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ مساء اليوم كان إيجابيا، مشيرا إلى أنه شدد له على ضرورة أن يكون للحكومة حزام سياسي شعبي بالإضافة للحزام البرلماني.

وقال الأبيض إن الفخفاخ استجاب لمطلبه في وزارتين، وهما وزارتا التشغيل والتكوين والتجارة مع مواصلة التفاوض في وزارات أخرى كوزارة الثقافة .

كما دعا الأبيض رئيس الحكومة للتفاعل أكثر مع مطلب الأحزاب بتضمين شخصيات منها صلب الحكومة المقبلة.

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