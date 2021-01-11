سامية عبو تُعلن دخولها في إضراب جوع مفتوح

أعلنت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية حمودة عبو في بيان على صفحتها الرسمية بالفايسبوك مساء الأحد، دخولها في إضراب جوع مفتوح إلى حين تحمل رئيس مجلس الشعب راشد الغنوشي مسؤوليته وإصدار بيان يندد بالعنف ومرتكبيه.

وأشارت سامية عبو إلى أنه بعد تجاوز مدة شهر وثلاثة أيام من اعتصام الكتلة الديمقراطية وبعض النواب المستقلين في بهو مجلس نواب الشعب لم يتخذ رئيس المجلس أي إجراء أو تدابير ضد مرتكبي العنف الشيء الذي اعتبرت أنه يؤكد تبنيه لثقافة العنف وتشريعه له.

وذكّرت النائبة في بيانها بأن الفصل 48 من النظام الداخلي ينص على أن » رئيس المجلس يشرف على حسن سير جميع مصالح المجلس، وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله » .

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