سامي الطاهري : الإضراب نجح منذ ساعاته الأولى 100 بالمائة في العاصمة والجهات

اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري في تصريح صحفي صباح اليوم الخميس، أن الاضراب كان ناجحا 100 بالمائة سواء في تونس العاصمة أو الجهات .

وشدد الطاهري على انه لم يتم تسجيل أي إشكال في أي مؤسسة عمومية، داعيا التونسيين لعدم التخوف من الاضرابات لأنها تمثل دفاعا عن الحقوق والحريات .

وأبرز الطاهري بأن التقارير الواردة على المركزية النقابية تفيد نجاح الإضراب العام خلال ساعاته الأولى واستجابة تامة لقرار الاتحاد.

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