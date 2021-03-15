سامي الفهري: لم أهرب وسأُسلم نفسي يوم الثلاثاء

أكد صاحب قناة الحوار التونسي الإعلامي سامي الفهري في شريط فيديو نشره مساء الأحد 14 مارس 2021، أن الأخبار المُتداولة بخصوص هروبه إلى الجزائر لا صحة لها، مشددا على أنه لم يهرب ولم يفكر أبدا في الهروب وسيُسلم نفسه يوم غدٍ الثلاثاء ويعود إلى سجن المرناقية.

وقال الفهري « قررت خوض المعركة الجديدة والخروج منها بأخف الأضرار ».

وشدد الفهري على أن الحكم عليه بالسجن 8 سنوات هو حكم قاس، معربا عن ثقته في تجاوز هذه الفترة الصعبة.

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