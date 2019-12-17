سامي الفهري يُسلّم نفسه لمحكمة الاستئناف بتونس

أعلن عبد العزيز الصيد محامي صاحب قناة الحوار التونسي »سامي الفهري » في تدوينة نشرها منذ قليل، أن موكله قام منذ لحظات بتسليم نفسه لمحكمة الإستئناف بتونس ، و تم تبعا لذلك تنفيذ بطاقة الإيداع.

وأشار المحامي إلى أنه سينتظر تعيين جلسة أمام محكمة التعقيب للنظر في الطعن الذي كان تقدم به.

وكان صاحب قناة الحوار التونسي «سامي الفهري» قد أكد في تدوينة على صفحته الرسمية نشرها مساء أمس الاثنين، أنه سيسلم نفسه للعدالة اليوم ليقضي ليلته في سجن المرناقية استجابة لصدور بطاقة ايداع بالسجن يوم 11 ديسمبر الحالي في حقه، وفي حق المتصرفة القضائية لشركة كاكتيس الهام ترحمان، ووكيل شركة ايت برود.

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