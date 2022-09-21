سامي النّار رئيسا جديدا لهيئة السجون والإصلاح بالنيابة

اقرأ المزيد ...

أعوان السجون والإصلاح ينفذون وقفات احتجاجية أمام جميع سجون البلاد قرّر أعوان السجون والإصلاح اليوم الجمعة 04 أفريل 2014 ، تنفيذ وقفات احتجاجية لمدة ساعة أمام ال ...

سجن المرناقية: اليوم وقفة احتجاجية لأعوان السجون احتجاجا على مكتوب4 من المقرر أن ينفّذ أعوان السجون والإصلاح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام سجن المرناقية، ع ...