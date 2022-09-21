سامي النّار رئيسا جديدا لهيئة السجون والإصلاح بالنيابة

قررت وزيرة العدل ليلى جفال تعيين العميد سامي النّار رئيسا جديدا للهيئة العامة للسجون والاصلاح بالنيابة خلفا للعميد الأسعد عبد النبي الذي التحق بمهمة في الخارج.
وقد أشرفت وزيرة العدل عشية أمس الثلاثاء، على حفل تكريم العميد الأسعد عبد النبي، تقديرا للمجهودات التي بذلها طيلة فترة ترأسه للهيئة العامة للسجون والإصلاح بالنيابة والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
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