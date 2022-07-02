سامي بن سلامة: رئيس هيئة الانتخابات و4 أعضاء وجهوا لي تنبيها رسميا تمهيدا لعزلي

أعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء الجمعة، أن رئيس الهيئة و4 أعضاء وجهوا له تنبيها رسميا اتهموه فيه بإرباك الإدارة عن طريق مكتب الضبط تمهيدا لعزله.

واتهم بن سلامة الإدارة التنفيذية والمدير التنفيذي شخصيا بتعطيل التسجيل الٱلي بمشاركة من رئيس الهيئة وكل الأعضاء .

وكتب بن سلامة: « عطلو بلعاني التسجيل عن بعد…المرسوم الي فرض التسجيل عن بعد والتسجيل الٱلي فرض تسجيل الناخبين الجدد في أقرب مركز اقتراع…هوما عملو العكس وحطو الشباب الكل في أرياف المعتمديات يعني في أبعد مركز اقتراع ممكن…ما يحبوهم لا يشاركو في الاستفتاء ولا في التشريعية. »

وأكد بن سلامة اعتقاده أن الرئيس يستحيل أن يساند تخريب المسار خاصة وأنه استجاب لجميع مطالبه ووقف ضدهم.

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