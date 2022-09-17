سامي بن سلامة: لا صحّة قانونيا لإنتهاء عضويتي بمجلس هيئة الانتخابات

أكّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة في تصريح اليوم السبت الى وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت، انه « لا صحة قانونيا لإنتهاء عضويته واعتباره عضوا سابقا بمجلس هيئة الانتخابات بناء على مجرد محضر جلسة » .

وأشار بن سلامة إلى أن كل ما يروج عن طريق مجلس الهيئة « المنتهية صلاحيته » من أن رئيس الجمهورية وعد بسد الشغور وفق الفصل 16 من القانون الاساسي المتعلق بهيئة الانتخابات « لا صحة له رسميا ».

واضاف بن سلامة بأنه تم منعه بالقوة من الدخول الى مقر الهيئة وممارسة مهامه، مؤكدا ان حالة الشغور الطارئ لتركيبة مجلس الهيئة التي تعللت بها الهيئة والواردة في الفصل 16 تتعلق بحالات الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو العجز أو التخلي مؤكدا ان وضعيته لا تنطبق على اي حالة من هذه الحالات وان الهيئة تقوم بترويج « مغالطات فجة ».

كلمات البحث :سامي بن سلامة;قانون;هيئة الانتخابات