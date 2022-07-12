سامي بن سلامة: مجلس هيئة الانتخابات وجّه لي 55 تهمة

أعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الثلاثاء، أن مجلس الهيئة الحالي وجّه له 55 تهمة.

وقال بن سلامة إن مجلس الهيئة قرر طلب إعفائه من مهامه أمس 11 جويلية ودوُّن القرار في محضر الجلسة، ثم تم إرسال لائحة الاتهامات له اليوم وطُلب منه أن يُجيب عليها في غضون 24 ساعة.

وكان بن سلامة قد اتهم الإدارة التنفيذية والمدير التنفيذي شخصيا بتعطيل التسجيل الٱلي للناخبين بمشاركة من رئيس الهيئة وكل الأعضاء .

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