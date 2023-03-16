سانوفي تؤكد استعدادها لتوسعة نشاطها والتصدير نحو افريقيا انطلاقا من تونس

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بعد ظهر اليوم الأربعاء 15 مارس 2023، بقصر الحكومة بالقصبة نائب رئيس مجموعة « سانوفي » « Sanofi » لصناعة الأدوية مارك أنطوان لوتشيني Marc Antoine Lucchini والوفد المرافق له.

وشدّدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع صناعة الأدوية مؤكدة على تشجيعها لكل الشركات التي تستثمر في هذا القطاع الهام خاصة وأن تونس تزخر بالكفاءات في مجال علوم الصحة والبيوتكنولوجيا.

من جانبه، عبّر نائب رئيس مجموعة « سانوفي » « Sanofi » لصناعة الأدوية عن استعداد الشركة لتوسعة نشاطها ومضاعفة انتاجها من الأدوية في أفق 2025، هذا إضافة الى التصدير نحو السوق الافريقية انطلاقا من تونس.

كما أكد الجانبان على التعاون لضمان مخزون استراتيجي من الادوية.

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