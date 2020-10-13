سبيطلة: الجيش يتدخّل لحماية المنشآت الحيوية



أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني « محمد زكري » في تصريحات صحفية صباح اليوم الثلاثاء، أن وحدات عسكرية مدعومة بقوات أمنية تدخلت لحماية المنشآت الحيوية العمومية والخاصة في مدينة سبيطلة من ولاية القصرين، وذلك بطلب من السلط المحلية.

وجاء هذا القرار على اثر الاحتجاجات التي تشهدها المدينة منذ صباح اليوم، بعد وفاة شخص تحت أنقاض كشكه الذي تم هدمه فجر اليوم من قبل أعوان البلدية في إطار تنفيذ 7 قرارات هدم لأكشاك لا تستجيب للشروط القانونية.

وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي لدى فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالقصرين وعرض جثة الهالك على الطبيب الشرعي في المستشفى الجهوي.

وفي تعليقه على الحادثة، أكّد والي القصرين محمد سمشة، في تصريح لبوابة تونس اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، أن عملية هدم الكشك « قانونية وتمت بالتنسيق مع السلط المحلية والنيابة العمومية، وهو قرار من جملة 7 قرارات هدم ضد أكشاك لا تستجيب للشروط القانونية » .

ورجّح الوالي بأن الهالك قرّر أن يبيت في الكشك، في محاولة منه لمنع عملية الهدم، خاصةً وأنه كان على علم بعملية الهدم وهو يعمل في البلدية والكشك لابنه، مؤكدا أن القضاء سيأخذ مجراه والتحقيقات ستحدّد المسؤوليات.

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