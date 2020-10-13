سبيطلة: وفاة شخص إثر تنفيذ قرار هدم لكشك وهو نائم بداخله

توفي المواطن عبد الرزاق الخنشاوي وهو في العقد الخامس من العمر فجر اليوم الثلاثاء، جراء تنفيذ بلدية سبيطلة من ولاية القصرين لقرار هدم لكشك عندما كان نائما بداخله.

وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي لدى فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالقصرين وعرض جثة الهالك على الطبيب الشرعي في المستشفى الجهوي.

وتشهد حاليا مدينة سبيطلة فوضى عارمة واحتجاجات كبيرة بعدد من أحيائها مع غلق طرقات المدينة واقتحام بعض المحتجين لمؤسسات عمومية وخاصة .

وقد أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني «محمد زكري» أن وحدات عسكرية مدعومة بقوات أمنية تدخلت لحماية المنشآت الحيوية العمومية والخاصة في مدينة سبيطلة، وذلك بطلب من السلط المحلية.

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