سبيطلة: وفاة 3 أشخاص في اصطدام سيارة إسعاف بـ « لواج »

جدّ ظهر اليوم الثلاثاء، حادث مرور بمعتمدية سبيطلة تمثل في إصطدام سيارة إسعاف بسيارة أجرة « لواج » ما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص من بينهم، رضيع لم يتجاوز عمره سنة، إضافة إلى سائق سيارة الإسعاف وامرأة.

وأكد المدير الجهوي للحماية المدنية بالقصرين العميد يوسف العافي في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام أن الحادث خلف 9 مصابين، إصاباتهم متفاوتة الخطورة.

يُشار إلى أن وحدات الحماية المدنية سارعت إلى نقل المصابين إلى مستشفى سبيطلة.

كلمات البحث :سبيطلة;سيارة إسعاف;لواج