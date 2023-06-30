ستشمل سليانة والقيروان وزغوان: أمطار غزيرة الآن بالكاف

اخر تحديث : 30/06/2023
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

طقس

أعلن المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك اليوم الجمعة، أن نشاطا كبيرا للسحب الرعدية تشهده ولاية الكاف الآن، حيث ستعرف المنطقة أمطارا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة ومن المنتظر أن تشمل تدريجيا سليانة و لاحقا اجزاء من القيروان وزغوان.
بعض الخلايا المنعزلة ترافقها امطار متفرقة بزغوان وشمال القيروان تتنقل شرقا في اتجاه غرب ولايتي نابل و سوسة.


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