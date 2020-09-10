ستصل إلى 70 مم: أمطار غزيرة وبكميات هامة يرافقها البرد والصواعق

سيشهد طقس اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020، اضطرابات جوية ذات فاعلية، حيث ستكون بداية نشاط السحب الرعدية بالمناطق الغربية ثم تشمل بعد الظهر بقية ولايات الشمال والوسط.

كما ستكون الأمطار بكميات هامة وأحيانا غزيرة خصوصا بالشمال حيث يتراوح مجموعها بين 30 و70 مم كما يرافقها البرد والصواعق بأماكن محدودة.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل الشمالية كما تتجاوز 70 أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر فمتموج.

الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 32 و36 داخل البلاد كما تصل إلى 41 بالبرمة وبرج الخضراء.

وذكّر المعهد الوطني للرصد الجوي بأنه من خصوصيات الأمطار الرعدية الخريفية هي أن تكون بكميات هامة في حيز زمني وجيز مما ينجر عنها تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة..

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