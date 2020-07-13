ستُوفر مداخيل بـ800 مليون دينار: وزير المالية يُعلن عن إجراءات جديدة

أعلن وزير المالية محمد نزار يعيش في نقطة إعلامية عُقدت بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الاثنين، عن حزمة من القرارات الاقتصادية الجديدة ذات الطابع الجبائي والمالي ستمر على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليهاو ستُوفر مداخيل إضافية بـ800 مليون دينار مع آلية بـ300 مليون دينار للتقليص من وطأة الوضع الاقتصادي الحالي ودفع عجلة الإقتصاد وتحسين مناخ الأعمال والوضع الاجتماعي.

وترتكز هذه الإجراءات على 8 محاور تتمثل في :

1- تنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال

2- دعم المؤسسات النائشة والمشاريع المبتكرة

3- تدعيم الجانب الاجتماعي ومقاومة الفقر

4- تعصير إدارة الجباية ورقمنة الإجراءات

5- ترشيد تداول الأموال نقدا

6- إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية

7- مقاومة التهرب الجبائي

8- تطوير الإدارة وتعزيز الرقابة.

وأكد الوزير بأن الحكومة ستُعلن الأيام القادمة عن أكثر من 50 إجراء لدفع العجلة الإقتصادية وتحسين مناخ الأعمال والإستثمار.

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