سجن المرناقية: إصابة 34 سجينا و5 أعوان بفيروس كورونا

أعلن الناطق الرسمي للهيئة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، عن إصابة 34 سجينا بالسجن المدني بالمرناقية من ولاية منوبة و5 أعوان سجون بفيروس « كورونا » وذلك بعد صدور نتائج 65 اختبار « كوفيد 19″ يوم الأحد المنقضي من بين 132 اختبارا تم إجراؤها، فيما لا يزال مصدر العدوى مجهولا.

وأضاف المتحدث بأنه على اثر الاشتباه في اصابة سجين مقيم باحد الاجنحة بفيروس كورونا، تم اخضاعه الى الاختبار اللازم بالتنسيق مع الادارة الجهوية للصحة بمنوبة، ووردت نتيجته « ايجابية » يوم الثلاثاء المنقضي.

وبيّن المتحدث بأنه فور ورود نتيجة اختباره، تم عزله في غرفة خاصة، ثم التقصي في محيطه الذي يشمل 93 سجينا تم إخضاعهم للحجر الصحي، و39 عونا تم اخضاعهم للحجر الصحي الذاتي بمنازلهم، وتم رفع 132 عينة مخبرية تباعا من قبل الادارة الجهوية للصحة.

وقد وردت، وفق المصدر نفسه، نتائج الدفعة الأولى من التحاليل، وعددها 63 تحليلا، الى حدود مساء الاحد، وكانت نتائج 39 منها « ايجابية » في انتظار صدور البقية.

وطمان مزغيش بأن جميع المصابين والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 سنة لا يحملون أية أعراض مرضية وان حالتهم الصحية عادية ووضعهم مستقر وسط تشديد إجراءات البروتوكول الصحي الخاص بالسجون وتكثيف التعقيم والتنظيف بالتنسيق مع وزارة الصحة.

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