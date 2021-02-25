سجن المسعدين: ضبط عون سجون يُحاول ادخال 85 قرصا مخدرا

أعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية ، الناطق باسم المحكمة الإبتدائية بسوسة 1جابر غنيمي، اليوم الخميس 25 فيفري 2021، بأن تمّ إيقاف عون سجون كان يحاول إدخال أقراص مخدرة للسجن.

وكشف المتحدث في تصريحات صحفية، أنه تم نصب كمين محكم لعون السجون المذكور وتم ضبطه متلبسا و بحوزته 85 قرصا مخدرا من نوع بيركيزول.

وقد تم فتح بحث تحقيقي ضد عون السجون من أجل المسك بنية الاستهلاك والاتجار لمادة مخدرة في غير الصيغ القانونية.

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