سحب تراخيص مؤسستين ناشطتين في مجال التّوظيف بالخارج

أعلنت وزارة التكوين المهني والتشغيل في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه قد تمّ نهائيّا سحب تراخيص مؤسستين ناشطتين في مجال التّوظيف بالخارج وهما مؤسسة أكاديمية المنبع التونسية » « Tunisia Source Academy » والتي ليس لها عنوان قار (تونس، بنزرت…) وهي صاحبة ترخيص عدد 07/2012، كما تم سحب ترخيص مؤسسة لينا منباور « LUNA MANPOWER » الموجودة بعمارة الريحان شارع ليوبولد سنقور 4000 سوسة، صاحبة ترخيص عدد 17/2015، وذلك لعدم إحترامهما للقانون.

وأكدت الوزارة على أنه يُمنع على المؤسّستين المذكورتين ابتداء من هذا التاريخ ممارسة نشاط التوظيف بالخارج منعا باتا.

كما دعت الوزارة كل طالبي الشّغل بالخارج إلى عدم التعامل معهما والإلتزام بالتعامل فقط مع المؤسسات المتحصلة على ترخيص ممارسة نشاط التوظيف بالخارج، والجدير بالتذكير أن قائمة المؤسسات المرخص لها موجودة على موقع الوزارة www.emploi.gov.tn. في محور التشغيل الدولي.

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