سحب رعدية وأمطار مع رياح تتطلّب اليقظة

تتميز بداية الأسبوع الجاري، بمؤشرات سلسلة ثانية من التقلبات الجوية، حيث يشهد الطقس نشاط السحب الرعدية المرفوقة بالأمطار ومن المتوقع أن يبدأ مساء اليوم بالشمال والمناطق الغربية، ومن ثم يشمل تدريجيا بقية الجهات، هذا وتكون الأمطار احيانا غزيرة أثناء الليل.

كما يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشمالية، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال.

تكون الحرارة في ارتفاع طفيف وتكون القصوى في حدود 21 بالمرتفعات، وتكون بين 23 و28 ببقية المناطق.

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