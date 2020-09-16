سحب عابرة بأغلب الجهات والحرارة في ارتفاع

يمتاز طقس اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020، بمؤشرات صحو نسبي، حيث من المتوقع ظهور سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون اكثر كثافة بأقصى الجنوب الشرقي وباقصى الشمال الغربي للبلاد مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتكون في حدود 26 بالمرتفعات، تتراوح بين 28 و33 ببقية المناطق كما تصل إلى 35 بالجنوب الغربي.

تكون الرياح معتدلة عموما داخل البلاد كما تصل إلى مستوى 50 قرب السواحل، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال وشديد الاضطراب إلى مضطرب ببقية المجالات البحرية.

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