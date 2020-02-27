سحب عابرة مع أمطار ضعيفة ومحلية

يكون طقس اليوم الخميس 27 فيفري 2020، مغشى بضباب محليا كثيف في الصباح ثم سحب عابرة بأغلب المناطق تكون محليا كثيفة بالشمال مع أمطار ضعيفة و محلية .

تكون الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل و ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب بخليج الحمامات وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 15 و 20 درجة بالشمال و المرتفعات و بين 20 و 24 درجة ببقية المناطق.

كما يُمثل اليوم نزول جمرة الماء استنادا للتقويم الفلاحي مما يعني وفق تجارب الأجداد بداية سريان الدفء في مياه الأودية، السدود، الأنهار والبحار.

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