سحب قطع تراثية تعود للعهد الحسيني من مزاد في باريس

تمكّنت تونس من سحب القطع التراثية الراجعة للعهد الحسيني والتي كانت معروضة للبيع بالمزاد العلني بباريس يوم 11 جوان 2020.

وقد تولّت سفارة تونس بباريس وفق بلاغ أصدرته مساء اليوم الجمعة، القيام بالمساعي اللازمة لدى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الثقافية.

وتوجهت السفارة بالشكر إلى السّلطات الفرنسية على تفاعلها الإيجابي ودعمها للمساعي التونسية الرّامية إلى المحافظة على التراث الثقافي والتاريخي لبلادنا، وكذلك إلى المندوبية الدائمة لتونس لدى منظمة اليونيسكو لما بذلته من جهود في هذا الإطار.

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