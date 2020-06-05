سحب قطع تراثية تعود للعهد الحسيني من مزاد في باريس

اخر تحديث : 05/06/2020

سحب القطع التراثية الراجعة للعهد الحسيني

تمكّنت تونس من سحب القطع التراثية الراجعة للعهد الحسيني والتي كانت معروضة للبيع بالمزاد العلني بباريس يوم 11 جوان 2020.
وقد تولّت سفارة تونس بباريس وفق بلاغ أصدرته مساء اليوم الجمعة، القيام بالمساعي اللازمة لدى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الثقافية.

وتوجهت السفارة بالشكر إلى السّلطات الفرنسية على تفاعلها الإيجابي ودعمها للمساعي التونسية الرّامية إلى المحافظة على التراث الثقافي والتاريخي لبلادنا، وكذلك إلى المندوبية الدائمة لتونس لدى منظمة اليونيسكو لما بذلته من جهود في هذا الإطار.


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