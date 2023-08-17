سحب قليلة تتكاثف بعد الظهر مع خلايا رعدية بهذه المناطق

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سحب قليلة تتكاثف بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية يكون الطقس اليوم الأربعاء 09 جويلية 2014، مغشى بسحب قليلة على كامل البلاد ثم تتكاثف تد ...

سحب قليلة تتكاثف بعد الظهر مع إمكانية ظهور خلايا رعدية يكون الطقس اليوم السبت 30 أوت 2014، مغشى بسحب عابرة بأغلب الجهات ثم تتكاثف تدريجيا بعد ا ...

خلايا رعدية بعد الظهر مع رياح تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س يكون الطقس اليوم الجمعة 27 جويلية 2018، مغشى بسحب عامة قليلة ثم تتكاثف تدريجيا بعد الظهر ب ...

سحب تتكاثف تدريجيا بعد الظهر مصحوبة بأمطار متفرقة يتميز الطقس اليوم السبت 15 سبتمبر 2018، بسحب قليلة بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا بعد الظهر ...