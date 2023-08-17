سحب قليلة تتكاثف بعد الظهر مع خلايا رعدية بهذه المناطق

اخر تحديث : 17/08/2023
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

طقس سحب

يتميز طقس اليوم الخميس، بسحب قليلة بأغلب الجهات ثم تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية.
درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات.
تكون الرياح شرقية ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية بعد الظهر.
يكون البحر مضطربا بمنطقة سرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل.


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