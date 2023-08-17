سحب قليلة تتكاثف بعد الظهر مع خلايا رعدية بهذه المناطق

يتميز طقس اليوم الخميس، بسحب قليلة بأغلب الجهات ثم تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية.
درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات.
تكون الرياح شرقية ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية بعد الظهر.
يكون البحر مضطربا بمنطقة سرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل.
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