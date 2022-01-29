سحب قليلة مع رياح تتطلب اليقظة

يتواصل طقس اليوم السبت، على الوتيرة نفسها التي ميزت الفترات السابقة من سحب قليلة بأغلب الجهات و تكون من حين لآخر أكثر كثافة بالشمال و السواحل الشرقية.

ستُسجّل درجات حرارة قصوى عامة بين 12 و 18 درجة و تكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية.

يتطلب عنصر الرياح نصيبا من الحذر قرب السواحل الشرقية حيث تكون قوية نسبيا فقوية من 30 إلى 50 كلم/س، أما النشرات التحذيرية الخاصة بالملاحة و الصيد البحري سارية المفعول، و ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

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