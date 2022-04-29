سحب كثيفة مع أمطار بالجنوب

يتميز طقس اليوم الجمعة 29 أفريل 2022، بشدة الرياح جنوب البلاد حيث ترافقها دواوير رملية محلية، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري بمنطقة الشابة وخليج قابس حيث يتواصل البحر شديد الاضطراب، ويكون متموجا ببقية المجالات البحرية.

ومن المتوقع تساقط أمطار متفرقة بالجنوب والمناطق الغربية، مع سحب احيانا كثيفة ببقية الجهات.

تتراوح الحرارة القصوى بين 19 و24 درجة بالشمال والوسط وسواحل الجنوب الشرقي، في حدود 17 بالمرتفعات، وبين 24 و29 درجة ببقية المناطق وتصل الى 32 بأقصى الجنوب.

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