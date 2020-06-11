سحب 105 قطعة تراثية من مزاد علني بباريس

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية والمعهد الوطني للتراث في بلاغ اليوم الخميس، أنه تم فعلا اليوم 11 جوان 2020، سحب 105 قطعة تراثية من جملة 114 من المزاد العلني الذي كان من المفروض أن يجرى بباريس على الساعة الثالثة بعد الزوال.

وتوجهت وزيرة الشؤون الثقافية شيراز العتيري، بالشكر والتقدير لكل الذين ساهموا بتدخلاتهم الناجعة والسريعة في إيقاف عملية البيع وتخص بالذكر المعهد الوطني للتراث ودار الكتب الوطنية ووزارة الشؤون الخارجية ممثلة في المندوبية الدائمة لتونس لدى اليونسكو، وسفارة تونس بفرنسا ومصلحة حماية الآثار والمحافظة على التحف بالإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية والمكلف العام بنزاعات الدولة ومختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية التي تعاطفت مع الموقف الرسمي التونسي والمجتمع المدني الذي عبر مرة أخرى عن غيرته على التراث الوطني والدفاع عنه.

كما ثمنت وزارة الشؤون الثقافية التفاعل الإيجابي الذي أبدته العائلة المصدرة للمنقولات التي عبرت عن استعدادها للتصريح بما لديها من قطع وجردها مع التزامها بإرجاعها إلى أرض الوطن في أقرب الآجال، مهيبة بكافة المواطنين وتحثهم على احترام مجلة حماية التراث الأثري والتقليدي والفنون التقليدية والإعلام بما لديهم من منقولات أثرية وإثنوغرافية ومخطوطات حتى تتم حمايتها وترتيبها صونا للذاكرة والتراث الوطني وحفاظا على السيادة الوطنية.

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